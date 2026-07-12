AFP: делегация США обсудила в Ливане вывод военных Израиля

«Военная делегация США прибыла в Ливан и начала встречи с командованием ливанской армии, чтобы обсудить механизмы реализации первой пилотной зоны, откуда израильтянам следует вывести свои силы, чтобы позволить ливанской армии зайти туда», — говорится в сообщении.