AFP: делегация США обсудила в Ливане вывод военных Израиля

Делегация Соединённых Штатов обсудила вывод военных Израиля с юга Ливана, сообщает Agence France-Presse.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источника.
«Военная делегация США прибыла в Ливан и начала встречи с командованием ливанской армии, чтобы обсудить механизмы реализации первой пилотной зоны, откуда израильтянам следует вывести свои силы, чтобы позволить ливанской армии зайти туда», — говорится в сообщении.
Напомним, Израиль и движение «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня.
По данным CNN, Израиль в ближайшие дни может вернуть Ливану контроль над частью территорий, которые находятся под контролем военных Израиля.