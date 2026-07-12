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AFP: делегация США обсудила в Ливане вывод военных Израиля

Израиль и движение «Хезболла» достигли соглашения, делегация Соединённых Штатов обсудила вывод военных с юга Ливана, сообщает Agence France-Presse.

Источник: Аргументы и факты

Делегация Соединённых Штатов обсудила вывод военных Израиля с юга Ливана, сообщает Agence France-Presse.

Агентство ссылается на информацию, полученную от источника.

«Военная делегация США прибыла в Ливан и начала встречи с командованием ливанской армии, чтобы обсудить механизмы реализации первой пилотной зоны, откуда израильтянам следует вывести свои силы, чтобы позволить ливанской армии зайти туда», — говорится в сообщении.

Напомним, Израиль и движение «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня.

По данным CNN, Израиль в ближайшие дни может вернуть Ливану контроль над частью территорий, которые находятся под контролем военных Израиля.

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