18 тысяч человек посетили VK Fest в Нижнем Новгороде

Выбор Нижнего Новгорода площадкой для VK Fest организаторы объяснили активностью самих жителей. Как отметила руководитель фестиваля Зоя Новикова, горожане буквально завалили просьбами в соцсетях, и игнорировать такой запрос было просто невозможно.