Актриса Олеся Судзиловская опубликовала фото с мужем и сыновьями

На днях актриса и певица Анастасия Задорожная показала на своей странице в соцсети фото дочери, которая проживает с ней в Соединенных Штатах. Она замужем за бизнесменом Владимиром Макаровым, с которым познакомилась в самолете. Вскоре влюбленные переехали во Флориду. В мае 2024 года артистка рассекретила свою беременность. Она стала матерью за несколько недель до своего 39-летия.