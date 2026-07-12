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Актриса Олеся Судзиловская опубликовала фото с мужем и сыновьями

Актриса Олеся Судзиловская разместила в социальной сети фотографию с супругом и двумя сыновьями. Она поделилась снимками с их редкого семейного выхода в свет.

Актриса Олеся Судзиловская разместила в социальной сети фотографию с супругом и двумя сыновьями. Она поделилась снимками с их редкого семейного выхода в свет.

Артистка рассказывала, что мальчики избегают публичности. Ее старшему наследнику Артему 17 лет, а младшему сыну Майку 10 лет.

Судзиловская замужем за предпринимателем Сергеем Дзебанем. Они официально зарегистрировали отношения в 2009 году. Актриса стала мамой в 34 года.

Звезда признавалась, что в раннем возрасте совсем не хотела детей — она переживала и часто думала, почему у нее не появляется материнский инстинкт. Но в определенный момент артистка испугалась, что так и не испытает этого счастья, и у нее получилось быстро забеременеть.

На днях актриса и певица Анастасия Задорожная показала на своей странице в соцсети фото дочери, которая проживает с ней в Соединенных Штатах. Она замужем за бизнесменом Владимиром Макаровым, с которым познакомилась в самолете. Вскоре влюбленные переехали во Флориду. В мае 2024 года артистка рассекретила свою беременность. Она стала матерью за несколько недель до своего 39-летия.