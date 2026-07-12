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Инфантино допустил расширение чемпионата мира по футболу до 64 команд

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил о возможности расширения чемпионата мира до 64 команд.

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил о возможности расширения чемпионата мира до 64 команд. Как передает Blue Sport, функционер отметил, что мечтать о турнире должна не только Европа и Южная Америка, но и весь мир.

По словам Инфантино, расширение формата — это большой успех, а общий уровень сборных неуклонно растет. Он добавил, что идею увеличения числа участников до 64 «необходимо рассмотреть» после завершения текущего мирового первенства.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, в нем принимают участие 48 сборных.

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