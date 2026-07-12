В «Миротворец*» внесен украинский комбриг за дискредитацию ВСУ

Командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов оказался в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец*» после расправы военных над двумя жителями Киевской области. Об этом свидетельствуют данные ресурса.
Авторы сайта внесли Лучанова в список с обвинениями в превышении должностных полномочий в личных целях, а также в действиях, которые могут дискредитировать Вооруженные силы Украины.
Ранее в базе сайта «Миротворец*» появились данные бывшего сотрудника СБУ Виталия Жиковича и офицера ГУР Владислава Реута. Оба подозреваются в убийстве Анастасии Березовской, которая, предположительно, была исполнительницей покушения в Монако.
В базу сайта «Миротворец*» также внесли руководителя канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого. Его обвиняют в якобы разжигании межнациональной и межконфессиональной розни и ненависти поляков к украинцам.
*- ресурс признан экстремистским в России.