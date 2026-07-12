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Перед матчем с Англией норвежцы устроили греблю у Букингемского дворца

Сотни поклонников сборной Норвегии собрались у мемориала Виктории напротив Букингемского дворца в Лондоне накануне четвертьфинального матча чемпионата мира против Англии. Видео делятся в соцсетях.

Источник: Life.ru

Фанаты Норвегии изобразили греблю у Букингемского дворца перед матчем с Англией. Видео © X / Gene Menez.

Фанаты воспроизвели ритуал гребли на драккаре — именно так норвежские футболисты вместе с болельщиками отмечают победы. Люди развернули национальные флаги, исполняли песни, многие надели футболки с символикой сборной. Матч Норвегия — Англия стартовал в Майами 12 июля в 00:00 по московскому времени.

Ранее вратарь Джордан Пикфорд установил новый рекорд для сборной Англии на чемпионатах мира. Футболист вышел в стартовом составе команды в матче против Норвегии и провёл свою 18-ю игру на турнире. До этого рекорд по количеству матчей за «трёх львов» на мировых первенствах принадлежал Питеру Шилтону. На его счету было 17 встреч, столько же ранее провёл и Харри Кейн. Защитник Джон Стоунз занимает следующую позицию с 16 играми. Для 32-летнего Пикфорда этот чемпионат мира стал шестым в карьере. Он сохранил статус основного голкипера сборной Англии и продолжил выступления в составе команды.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru.

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