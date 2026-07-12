Россиянам рассказали, когда будет следующая сокращенная рабочая неделя

Доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева заявила, что в ноябре у граждан РФ будет четырехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства.