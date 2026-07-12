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Россиянам рассказали, когда будет следующая сокращенная рабочая неделя

Доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева заявила, что в ноябре у граждан РФ будет четырехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Следующая четырехдневная рабочая неделя для россиян наступит в начале ноября 2026 года. Это связано с празднованием Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, сообщила ТАСС доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.

«В июле, августе, сентябре, октябре нет государственных праздников, поэтому график работы остается обычным. В ноябре будет короткая рабочая неделя из-за празднования Дня народного единства 4 ноября», — сказала она.

Праздник выпадает на среду, этот день будет выходным. Как пояснила Рогалева, накануне, 3 ноября, рабочий день будет сокращен на час.