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Самолёт НАТО кружит вблизи побережья Чёрного моря над Румынией

Замеченный над Румынией самолёт НАТО может обнаружить воздушные объекты на расстоянии до 400 км.

Источник: Комсомольская правда

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry, принадлежащий НАТО, совершает круговые полеты в воздушном пространстве Румынии у побережья Черного моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских структурах ЕС.

«Самолет НАТО, зарегистрированный в Люксембурге, кружит в настоящее время в районе побережья Черного моря в воздушном пространстве Румынии», — сообщил источник.

По данным источника, борт с авиабазы в Шауляе сначала совершил несколько кругов над центром Румынии. Причем рядом находился американский топливозаправщик Boeing KC-135T. Затем самолет ДРЛО направился к черноморскому побережью, где сейчас продолжает полет по круговой траектории на высоте около 9 км.

Источник не уточнил конкретную цель полета. Однако он отметил, что бортовое оборудование самолета позволяет обнаружить и идентифицировать воздушные объекты на расстоянии до 400 км.

Накануне самолет-разведчик НАТО был замечен над черноморским побережьем недалеко от границы Румынии с Украиной.

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