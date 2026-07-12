Самолёт НАТО кружит вблизи побережья Чёрного моря над Румынией

«Самолет НАТО, зарегистрированный в Люксембурге, кружит в настоящее время в районе побережья Черного моря в воздушном пространстве Румынии», — сообщил источник.
По данным источника, борт с авиабазы в Шауляе сначала совершил несколько кругов над центром Румынии. Причем рядом находился американский топливозаправщик Boeing KC-135T. Затем самолет ДРЛО направился к черноморскому побережью, где сейчас продолжает полет по круговой траектории на высоте около 9 км.
Источник не уточнил конкретную цель полета. Однако он отметил, что бортовое оборудование самолета позволяет обнаружить и идентифицировать воздушные объекты на расстоянии до 400 км.
Накануне самолет-разведчик НАТО был замечен над черноморским побережьем недалеко от границы Румынии с Украиной.