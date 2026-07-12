«Художественный замысел»: на портрете Ангелы Меркель нашли необычную деталь

В Германии прошла церемония представления официального портрета бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Однако Bild обратил внимание, что у политика на картине отсутствует указательный палец.
Портрет, созданный художником Жереми Кейрасом, изображает Меркель в небесно-голубом пиджаке. Экс-канцлер ФРГ стоит у стола, опираясь пальцами левой руки на поверхность.
«Загадка: почему у Меркель явно отсутствует палец на левой руке? Ошибся ли художник или это такой художественный замысел?» — говорится в материале.
Издание отмечает, что, несмотря на спорную деталь, работа представляет собой аккуратный портрет, выполненный художником, который известен преимущественно благодаря абстрактному стилю.
Ранее KP.RU сообщал, что во Франции наркополицейские департамента Валь-де-Марн нашли украденную картину испанского художника Пабло Пикассо в ходе обысков по делу о незаконном обороте запрещенных веществ. Стоимость полотна оценивается в несколько десятков миллионов евро.