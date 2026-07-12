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«Художественный замысел»: на портрете Ангелы Меркель нашли необычную деталь

В Германии представили портрет Меркель без указательного пальца.

Источник: Комсомольская правда

В Германии прошла церемония представления официального портрета бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Однако Bild обратил внимание, что у политика на картине отсутствует указательный палец.

Портрет, созданный художником Жереми Кейрасом, изображает Меркель в небесно-голубом пиджаке. Экс-канцлер ФРГ стоит у стола, опираясь пальцами левой руки на поверхность.

«Загадка: почему у Меркель явно отсутствует палец на левой руке? Ошибся ли художник или это такой художественный замысел?» — говорится в материале.

Издание отмечает, что, несмотря на спорную деталь, работа представляет собой аккуратный портрет, выполненный художником, который известен преимущественно благодаря абстрактному стилю.

Ранее KP.RU сообщал, что во Франции наркополицейские департамента Валь-де-Марн нашли украденную картину испанского художника Пабло Пикассо в ходе обысков по делу о незаконном обороте запрещенных веществ. Стоимость полотна оценивается в несколько десятков миллионов евро.

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