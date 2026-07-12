Баскетболиста застрелили прямо в перерыве матча

Американский баскетболист Кайну Рочфорд погиб в результате огнестрельного ранения во время турнира в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета New York Post.
Спортсмен получил огнестрельное ранение в голову в перерыве между играми. По данным полиции, в ходе инцидента пострадали еще два человека.
35-летний Рочфорд играл в клубах Нидерландов, Израиля, Франции, Швейцарии, Великобритании и других.
Накануне скончался 25-летний полузащитник сборной ЮАР и клуба «Мамелоди Сандаунз» Джейден Адамс. Спортсмен был одним из ключевых игроков сборной на чемпионате мира, где южноафриканцы впервые в истории вышли в плей-офф. Официальных данных о причинах гибели пока нет. Полиция уточнила, что тело 25-летнего футболиста было найдено утром в субботу.
Кроме этого, ушел из жизни в возрасте 29 лет нападающий клуба НБА «Мемфис Гриззлиз» Брэндон Кларк.