Баскетболиста застрелили прямо в перерыве матча

Накануне скончался 25-летний полузащитник сборной ЮАР и клуба «Мамелоди Сандаунз» Джейден Адамс. Спортсмен был одним из ключевых игроков сборной на чемпионате мира, где южноафриканцы впервые в истории вышли в плей-офф. Официальных данных о причинах гибели пока нет. Полиция уточнила, что тело 25-летнего футболиста было найдено утром в субботу.