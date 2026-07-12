Тайны самого красивого собора России: 465 лет назад был освящен храм Василия Блаженного в Москве

После окончания войны обсуждались новые градостроительные проекты, включая идею расширения Красной площади. В рамках этих планов рассматривался и вариант сноса Покровского собора. Существует легенда, согласно которой на одном из совещаний первый секретарь Московского городского комитета ВКП (б) Лазарь Каганович представил макет Красной площади со съемной моделью храма Василия Блаженного. Он снял ее, чтобы показать, как много места для парадов и демонстраций освободится после сноса собора. Однако Сталин, увидев это, якобы произнес: «Лазарь, поставь на место!» После этого вопрос о демонтаже больше не поднимался.