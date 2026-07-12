Тайны самого красивого собора России: 465 лет назад был освящен храм Василия Блаженного в Москве

В 2026 году исполняется 465 лет со дня освящения одного из самых узнаваемых символов России — храма Василия Блаженного на Красной площади, официально известного как Покровский собор. Возведенный в честь взятия Казанского и Астраханского ханств, он стал архитектурной летописью эпохи Ивана Грозного. Сооружение, возникшее как выражение государственной победы, со временем превратилось в один из ключевых памятников российской истории и архитектуры, вокруг которого сформировалось множество легенд. Подробнее о главных загадках собора Василия Блаженного — в материале «Известий».
Кто и когда построил Покровский собор в Москве.
Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, более известный как храм Василия Блаженного, расположен в южной части Красной площади в Москве, неподалеку от Спасских ворот Кремля, над спуском к Москве-реке. Первые достоверные сведения о его строительстве относятся к осени 1554 года. Исследователи предполагают, что тогда существовал деревянный храм, который прослужил недолго и был разобран перед началом каменного строительства весной 1555 года.
Работы над каменным собором связывают с именами русских зодчих Ивана Бармы и Постника Яковлева. При этом некоторые исследователи полагают, что это мог быть один и тот же человек, а двойное имя объясняется особенностями летописной традиции XVI века.
Строительство собора продолжалось около шести лет и велось преимущественно в теплое время года. Архитектурная логика сооружения свидетельствует о заранее продуманной композиции: вокруг центрального храма предполагалось разместить восемь приделов, образующих единый комплекс. В строительстве использовались кирпич, а также белый камень для фундамента, цоколя и декоративных элементов.
К осени 1559 года основная часть работ была завершена. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы освятили большинство приделов, за исключением центрального, поскольку «большая церковь средняя Покров того году не совершена». Окончательное освящение Покровского собора состоялось 12 июля (29 июня по старому стилю) 1561 года. Торжественный чин совершил митрополит Макарий.
Каждый из престолов собора получил отдельное посвящение. Восточная церковь была освящена во имя Святой Живоначальной Троицы. Причины выбора этого посвящения до конца не установлены, но исследователи выдвигают несколько версий, включая связь с основанием Троицкого монастыря в Казани в 1553 году, а также возможное существование более ранней деревянной Троицкой церкви на месте будущего собора, что могло повлиять на формирование названия одного из приделов.
Почему собор на Красной площади называется храмом Василия Блаженного.
Официальное название сооружения — Покровский собор, однако в исторической и народной традиции закрепилось другое наименование — храм Василия Блаженного. Это связано с именем московского юродивого Василия Блаженного, который жил в XVI веке и пользовался особым почитанием среди горожан за особый образ жизни, а также за пророческие высказывания и видения.
Согласно преданию, он участвовал в сборе средств на строительство будущего храма, приносил монеты на Красную площадь и оставлял их, бросая через правое плечо. Эти деньги, как утверждается в легенде, никто не осмеливался подбирать. Незадолго до кончины блаженный передал собранную сумму царю.
В дальнейшем Василий был канонизирован — это произошло в 1588 году, после чего его мощи перенесли в собор. Тогда же в структуре храма появилась десятая церковь, связанная с его именем. В нижней части комплекса был устроен придел Василия Блаженного, а благодаря устойчивому народному почитанию именно его имя постепенно закрепилось за всем собором.
Краткая история Покровского собора в Москве.
Возведение Покровского собора относится к середине XVI века и связано с указом царя Ивана IV Грозного, который повелел построить храм в память о взятии Казанского ханства (бывшей части Золотой Орды) как символ присоединения новых земель к Русскому государству.
Согласно преданию, Иван Грозный, собирая войска на Казанский поход, во время молитвы дал обет: в случае победы возвести храм, которому нет равных на Руси. После взятия Казани царь исполнил обещание: на месте деревянной Троицкой церкви был построен новый каменный собор, ставший одним из символов эпохи. Позднее во время реставрационных работ историки обнаружили старинную запись, позволившую уточнить дату освящения одной из церквей комплекса — 29 июня 1561 года.
В 1737 году, во время Троицкого пожара в Москве, Покровский собор был едва не уничтожен пламенем, но благодаря зодчему Ивану Мичурину его удалось восстановить. Впоследствии при Екатерине II собор пережил масштабную реконструкцию. Свой привычный облик храм Василия Блаженного начал приобретать уже при Александре I.
С эпохой правления этого императора связана одна из городских легенд. Долгое время территория вокруг Покровского собора была занята торговыми рядами. По преданию, Александру I показали изображение храма Василия Блаженного без окружающих построек, и император не сразу узнал памятник, восприняв его как новое сооружение. После разъяснений император якобы распорядился убрать торговые строения, чтобы открыть вид на собор. Однако достоверного подтверждения этой истории нет.
В годы Великой Отечественной войны собор был тщательно замаскирован для защиты от возможных налетов. Со стороны Васильевского спуска возводились временные фальшстены, купола закрывались защитными чехлами, а их поверхность окрашивалась в темные тона, чтобы скрыть яркие цвета. В результате храм оказался визуально встроен в имитированный жилой квартал, а сам Кремль также маскировался, снижая заметность центра города с воздуха.
После окончания войны обсуждались новые градостроительные проекты, включая идею расширения Красной площади. В рамках этих планов рассматривался и вариант сноса Покровского собора. Существует легенда, согласно которой на одном из совещаний первый секретарь Московского городского комитета ВКП (б) Лазарь Каганович представил макет Красной площади со съемной моделью храма Василия Блаженного. Он снял ее, чтобы показать, как много места для парадов и демонстраций освободится после сноса собора. Однако Сталин, увидев это, якобы произнес: «Лазарь, поставь на место!» После этого вопрос о демонтаже больше не поднимался.
Архитектура храма Василия Блаженного.
Архитектурная композиция собора представляет собой сложную систему, в основе которой лежит центральный храм, окруженный девятью приделами. Также архитектурный ансамбль включает в себя десятую церковь — придел Василия Блаженного, построенный позднее.
Все части архитектурного комплекса объединены общим фундаментом, что обеспечивает целостность конструкции. За пять столетий существования храм неоднократно обновлялся: появлялись дополнительные элементы, включая крылечки, башенки, внутренние переходы и новые уровни планировки. Толщина стен у основания достигает 3 м, а подклет (нежилой цокольный этаж) выполнен из известняка, который отличается способностью активно впитывать влагу.
При рассмотрении строения сверху прослеживается сложная геометрическая структура. Центральный столпообразный храм с шатровым завершением расположен на пересечении диагоналей двух квадратов, образующих восьмиконечную звезду. В вершинах этой композиции находятся четыре крупных придела, а между ними — четыре меньших, что создает строго выверенную симметрию. В архитектуре собора выделяются несколько уровней: центральная башня, второй ярус крупных куполов, третий ярус малых завершений, а также система галерей и подклет.
Существуют различные интерпретации необычного оформления куполов. Одна из них связывает их композицию с идеями гелиоцентрической модели мира, где центральный элемент окружен восемью объектами, однако эта версия носит гипотетический характер и не подтверждена историческими источниками. Другая трактовка отсылает к символике взятия Казани, проводя параллели с восточной архитектурной традицией и формами культовых сооружений.
Центральный шатровый храм Покрова Пресвятой Богородицы возвышается над остальными приделами, формируя доминанту всего ансамбля. В символическом прочтении такая композиция трактуется как образ небесного покрова над Русской землей.
Легенды, мифы и интересные факты.
Вокруг Покровского собора на протяжении веков сформировался значительный пласт легенд, многие из которых не имеют документального подтверждения, но устойчиво присутствуют в культурной традиции. Одной из самых известных является история о том, что Иван Грозный якобы приказал ослепить архитекторов, чтобы они не смогли повторить созданный ими шедевр. Историки отмечают, что письменных доказательств этому нет, однако легенда продолжает существовать в массовом восприятии.
Также распространены версии о наличии скрытых символов и числовых закономерностей в структуре собора. Некоторые исследователи и любители истории пытались интерпретировать планировку здания как зашифрованное послание, связанное с религиозными или политическими смыслами эпохи. Однако академическая наука рассматривает такие гипотезы как спекулятивные.
Подклет Покровского собора долгое время использовался как место хранения царской казны — толстые каменные стены должны были уберечь ценности от пожаров. В хранилище попадали по узкой винтовой лестнице, расположенной внутри стены. Позднее ее заложили, а обнаружен тайный проход был лишь в 1970-х годах.
В храме Василия Блаженного особая акустика: любой звук внутри слышен очень громко. Такой эффект достигается благодаря десяткам глиняных горшков, вмурованных в стены.
Храм Василия Блаженного сейчас.
Сегодня храм Василия Блаженного является частью музейного комплекса и входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть ансамбля Московского Кремля и Красной площади. Его современный статус позволяет сочетать функции культурного объекта и исторического памятника, открытого для посещения.
Внутреннее пространство собора сохранило значительную часть исторических элементов, включая росписи, архитектурные детали и предметы церковного убранства разных эпох. Реставрационные работы продолжаются на регулярной основе, что связано с необходимостью поддержания сложной конструкции здания.
Сегодня собор воспринимается не только как религиозный или музейный объект, но и как важный элемент исторического ландшафта Москвы, отражающий многослойность российской истории и архитектурной традиции.