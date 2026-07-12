Во время турнира в США застрелили баскетболиста

Баскетболист Кайну Рочфорд был застрелен во время турнира в Соединённых Штатах, информирует New York Post.
Инцидент случился в Нью-Йорке. В материале сказано, что спортсмен погиб в перерыве между играми. Речь идёт о ранении в голову.
35-летний Рочфорд выступал за клубы из Нидерландов, Израиля, Франции, Швейцарии и Британии.
Правоохранители рассказали, что травмы получили ещё два человека.
Напомним, при стрельбе на школьном выпускном в США погиб человек, ещё трое получили ранения. Инцидент случился в Калифорнии.
По данным WTHR, в Индианаполисе в результате стрельбы на вечеринке после выпускного один человек погиб и трое получили ранения.