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Во время турнира в США застрелили баскетболиста

Баскетболист Кайну Рочфорд был застрелен во время турнира в Соединённых Штатах, ещё два человека получили ранения, информирует New York Post.

Источник: Аргументы и факты

Баскетболист Кайну Рочфорд был застрелен во время турнира в Соединённых Штатах, информирует New York Post.

Инцидент случился в Нью-Йорке. В материале сказано, что спортсмен погиб в перерыве между играми. Речь идёт о ранении в голову.

35-летний Рочфорд выступал за клубы из Нидерландов, Израиля, Франции, Швейцарии и Британии.

Правоохранители рассказали, что травмы получили ещё два человека.

Напомним, при стрельбе на школьном выпускном в США погиб человек, ещё трое получили ранения. Инцидент случился в Калифорнии.

По данным WTHR, в Индианаполисе в результате стрельбы на вечеринке после выпускного один человек погиб и трое получили ранения.

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