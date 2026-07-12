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«Превратится в пешку»: Финляндию предупредили о риске стать плацдармом Запада

Аналитик Линден: страны Запада ведут Финляндию к войне с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Финляндия рискует быть втянутой Западом в конфликт с Россией из-за размещения сил НАТО в Лапландии. Об этом заявил финский аналитик Сакари Линден.

«Финляндия все сильнее рискует оказаться втянутой в крупномасштабный конфликт, превратившись в пешку и плацдарм для западных держав», — написал он социальной сети X.

Аналитик считает, что для предотвращения такого сценария финским властям следует пересмотреть внешнеполитический курс и уделить больше внимания дипломатии.

Линден добавил, что Хельсинки находится в сложной ситуации, однако, по его словам, лишь небольшая часть жителей страны осознает возможные последствия происходящего.

Ранее KP.RU сообщал, что правительство Финляндии по-прежнему не пытается нормализовать отношения с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в настоящий момент не представляется возможным наладить связи с Хельсинки из-за позиции финской стороны.

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