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Актер Алексей Чадов опубликовал фото с дочерью на отдыхе в Турции

Актер Алексей Чадов отдыхает с семьей в Турции. Он снялся с дочерью на пляже и опубликовал фото на своей странице в социальной сети.

Актер Алексей Чадов отдыхает с семьей в Турции. Он снялся с дочерью на пляже и опубликовал фото на своей странице в социальной сети.

Девочку зовут Айя, недавно ей исполнилось два года.

Артист в 2021 году перестал скрывать свой роман с моделью Лейсан Галимовой. Он тогда признался, что несколько лет состоит в отношениях с ней, но не хотел это афишировать. Первый брак научил Чадова беречь личную жизнь от лишнего внимания. В 2023 году пара поженилась, а в июне 2024 года стало известно, что супруги ждут ребенка.

Также актриса Олеся Судзиловская разместила в соцсети фотографию с супругом и двумя сыновьями. Она поделилась снимками с их редкого семейного выхода в свет. Артистка рассказывала, что мальчики избегают публичности. Ее старшему наследнику Артему 17 лет, а младшему сыну Майку 10 лет.

Судзиловская замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем. Они официально зарегистрировали отношения в 2009 году. Актриса стала мамой в 34 года.