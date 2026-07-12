Актер Алексей Чадов опубликовал фото с дочерью на отдыхе в Турции

Актер Алексей Чадов отдыхает с семьей в Турции. Он снялся с дочерью на пляже и опубликовал фото на своей странице в социальной сети.
Девочку зовут Айя, недавно ей исполнилось два года.
Артист в 2021 году перестал скрывать свой роман с моделью Лейсан Галимовой. Он тогда признался, что несколько лет состоит в отношениях с ней, но не хотел это афишировать. Первый брак научил Чадова беречь личную жизнь от лишнего внимания. В 2023 году пара поженилась, а в июне 2024 года стало известно, что супруги ждут ребенка.
Также актриса Олеся Судзиловская разместила в соцсети фотографию с супругом и двумя сыновьями. Она поделилась снимками с их редкого семейного выхода в свет. Артистка рассказывала, что мальчики избегают публичности. Ее старшему наследнику Артему 17 лет, а младшему сыну Майку 10 лет.
Судзиловская замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем. Они официально зарегистрировали отношения в 2009 году. Актриса стала мамой в 34 года.