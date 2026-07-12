Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР закрыл Ормузский пролив до прекращения вмешательства США

КСИР заявил о принудительной остановке судна в Ормузском проливе.

Источник: Комсомольская правда

Корпус стражей исламской революции заявил о закрытии Ормузского пролива до прекращения вмешательства США в ситуацию в Иране. Об этом сообщает телеканал Press TV.

«Ормузский пролив закрыт до дальнейшего распоряжения до окончания вмешательства США в регионе, ни одному судну не будет разрешено пройти», — говорится в материале.

Военно-морские силы КСИР также принудительно остановили одно из судов в Ормузском проливе после нескольких предупредительных выстрелов. Судно пыталось пройти по неодобренному маршруту.

Ранее Белый дом выставил новые обязательные требования к Ирану. США назвали два важных условия для дальнейшего мирного существования Тегерана. Американская сторона требует от Ирана открытия Ормузского пролива и прекращения ударов по судам.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше