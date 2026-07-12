КСИР закрыл Ормузский пролив до прекращения вмешательства США

Корпус стражей исламской революции заявил о закрытии Ормузского пролива до прекращения вмешательства США в ситуацию в Иране. Об этом сообщает телеканал Press TV.
«Ормузский пролив закрыт до дальнейшего распоряжения до окончания вмешательства США в регионе, ни одному судну не будет разрешено пройти», — говорится в материале.
Военно-морские силы КСИР также принудительно остановили одно из судов в Ормузском проливе после нескольких предупредительных выстрелов. Судно пыталось пройти по неодобренному маршруту.
Ранее Белый дом выставил новые обязательные требования к Ирану. США назвали два важных условия для дальнейшего мирного существования Тегерана. Американская сторона требует от Ирана открытия Ормузского пролива и прекращения ударов по судам.