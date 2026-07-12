10, 15 или 30 лет? Экономист назвала идеальный срок ипотеки в 2026 году

Разберём на примере. Представьте, что вы берёте в кредит 4,8 млн руб. под 21,5% годовых, при первоначальном взносе 20%. Если оформляете заём на 10 лет, ваш ежемесячный платёж составит около 96,6 тыс.руб., а итоговая переплата — 6,78 млн.руб. На первый взгляд это выгодно, особенно если сравнить с тридцатилетним сроком, где переплата составит более 26,7 млн.руб. Однако платёж на 30 лет составит 89,8 тыс.руб. Разница во взносах 6,8 тыс.руб. в месяц. Но выбор более длительного срока позволит сохранить определённую финансовую подушку безопасности.