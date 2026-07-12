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КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства Соединенных Штатов регионе, передает в воскресенье, 12 июля, телеканал Press TV в соцсети X.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства Соединенных Штатов регионе, передает в воскресенье, 12 июля, телеканал Press TV в соцсети X.

— Ормузский пролив закрыт до дальнейшего распоряжения до окончания вмешательства США в регионе, ни одному судну не будет разрешено пройти, — сказано в публикации.

Также военные уточнили, что иранским силам пришлось нанести удар по судну, которое пыталось пройти через пролив по неразрешенному маршруту с выключенными системами, чтобы остановить его.

11 июля агентство Fars, ссылаясь на источник, сообщило, что Иран не просил США возобновить переговоры и не собирается вступать в них, пока Америка не изменит свою позицию. Тегеран настаивает на том, что Штаты должны создать специальную рабочую группу по Ливану, которая прекратила бы войну и содействовала выводу войск.

До этого верховный лидер Ирана Аятолла Моджтаба Хаменеи обратился к народу с посланием, в котором сказал, что страна отомстит за гибель его отца Али Хаменеи, а также всех погибших в конфликте с Соединенными Штатами.

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