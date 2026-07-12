Девушка- «двойник» Холанда болеет за Норвегию в московском баре

Девушка рассказала, что её сходство с футболистом заметили друзья около четырёх лет назад. Сначала ей было обидно, что её сравнивают с мужчиной, но позже она перестала воспринимать это как проблему. Популярность к ней пришла после ироничного ролика, в котором она повторила образы и мимику Холанда. Видео стало вирусным и за сутки набрало более 60 миллионов просмотров и 3 миллиона лайков. Анастасия поделилась, что сейчас сотрудничает с модельным агентством MOTION.