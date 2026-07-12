12 июля в календаре: день рыбака, фотографа и дeнь пaмяти aпocтoлoв Пeтpa и Пaвлa

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Григорий, Павел, Петр.
Петров день, Петры-Павлы.
Этот день на Руси был большим праздником — чествовали сразу двух апостолов — Петра и Павла.
Святой Петр был одним из 12 апостолов — учеников Иисуса Христа. Он родился в семье простого рыбака. Сначала его звали Симоном, а имя Петр (в переводе с греческого — «камень») возникло от прозвища Кифа, которое ему дал Иисус и которое тоже означало «камень», но уже на арамейском. В ученики Христос призвал Петра вместе с братом Андреем, тоже рыбаком. По преданию, Иисус сказал им: «Идите за мной, и я вас сделаю ловцами человеков». Петр был участником и свидетелем многих значимых событий: именно он пожелал идти по воде, именно он отрубил ухо рабу первосвященника в Гефсиманском саду. Петра принято считать первым Папой Римским и основателем христианской церкви.
Апостол Павел, память которого тоже отмечают в этот день, не входил в число 12 апостолов, а в юности участвовал в гонениях на иудеев. Однако, когда он встретил воскресшего Иисуса Христа, то поверил в единого Бога. Павел создал многочисленные христианские общины на территории Малой Азии и Балканского полуострова. Его послания составляют значительную часть Нового завета.
Хотя биографии двух апостолов мало пересекаются, в сознании российского народа они всегда вместе — в празднике «Петры-Павлы», а также во многих географических и топографических названиях (Петропавловская крепость, Петропавловск-Камчатский).
В старину праздник называли также Петрово говение, поскольку этим днем часто завершался Петров пост, или Петровки. Люди устраивали обетные угощения — накрывали богатые столы для всех, кто не мог себе этого позволить. На пиршества приглашали бедных соседей и родственников, нищих и странников. В некоторых местах была традиция тещам приносить для зятьев сыр, а зятьям — принародно угощать тещ лакомствами. Крестные же дарили своим крестникам пшеничные пироги.
В Петров день было принято умываться водой из трех ключей. Также крестьяне выходили посмотреть, как будет всходить солнце: собирались ночью на пригорках, разжигали костры и проводили время в ожидании рассвета в играх и песнях. Считалось, что на Петры-Павлы солнце «играет» в небе: то заблещет разными цветами, то засияет ясно, то поднимется, то опустится.
Поскольку апостол Петр был рыбаком, он считается покровителем рыбного промысла, а иногда даже именуется Рыболовом. Рыбаки молились ему об удаче, просили дать подсказку: удастся ли лов, будет ли буря, стоит ли закидывать сети.
Петров праздник был также днем свершения судов и уплаты пошлин. Церковь получала так называемую «петровскую дань». Практически во всех крупных городах и селах проходили петровские торги.
Крестьяне подмечали: если на Петров день дождь, то весь сенокос будет мокрый. В то же время смена погоды в течение одного дня, когда за дождем следует солнце, а затем снова дождь, сулила плодородие. Говорили: «На святого Петра дождь — урожай худой, два дождя — хороший, три — богатый».
События.
464 год — шестым императором Южной Сун стал Лю Цзые после смерти своего отца Сяоу-ди.
1573 год — испанская армия под руководством герцога Альбы захватила город Харлем после 7 месяцев осады.
1590 год — основан город Саратов.
1776 год — из Плимута отправился в свою последнюю экспедицию Джеймс Кук.
1783 год — императрицей Екатериной II издан Указ об утверждении театрального комитета «для управления зрелищами и музыкой».
1804 год — в Санкт-Петербурге состоялось первое в мире исключительно научное путешествие на воздушном шаре.
1806 год — Наполеон создал Рейнский союз германских государств.
1889 год — Александр III подписывает указ о создании института земских начальников.
1901 год — в германском рейхстаге не прошла попытка законодательно запретить дуэли.
1917 год — в ходе Первой мировой войны впервые в мире применено боевое отравляющее вещество иприт.
1920 год — подписан мирный договор между Литвой и РСФСР.
1931 год — во Франции открыт памятник мушкетёру д’Артаньяну.
1943 год — в ходе битвы на Курской дуге у железнодорожной станции Прохоровка произошло танковое сражение, одно из крупнейших в мировой истории.
1961 год — катастрофа Ил-18 под Касабланкой, 72 погибших.
1975 год — Республика Сан-Томе и Принсипи провозгласила независимость от Португалии, первым президентом стал Мануэл Пинту да Кошта.
1979 год — Республика Кирибати получила независимость от Великобритании.
1988 год — областной совет Нагорного Карабаха объявил о выходе области из состава Азербайджана.
2009 год — президентом Литвы впервые стала женщина — Даля Грибаускайте.
2021 год — в Европе начались наводнения, унесшие жизнь более 190 человек, в том числе более 150 человек в Германии.
2022 год — доллар США достиг паритета с евро впервые с декабря 2002 года.
2024 год — катастрофа SSJ 100 под Коломной, погибли все 3 человека на борту.
В этот день родились.
Клод Бернар (1813 — 1878), французский физиолог, основоположник эндокринологии.
Амедео Модильяни (1884 — 1920), итальянский художник и скульптор.
Исаак Бабель (1894 — 1940), советский писатель, переводчик, сценарист, драматург и журналист.
Пабло Неруда (1904 — 1973), чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии.
Степан Микоян (1922 — 2017), советский лётчик-испытатель, генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза.
Ван Клиберн (1934 — 2013), американский пианист, победитель I Международного конкурса им. Чайковского.
Юлия Белянчикова (1940 — 2011), советский и российский врач, журналистка, ведущая телепередачи «Здоровье» (18+).
Валентина Толкунова (1946 — 2010), певица, народная артистка РСФСР.
Павел Лунгин (1949 г.), советский и российский сценарист и кинорежиссёр, народный артист России.
Лиз Митчелл (1952 г.), ведущая солистка группы «Boney M.» и соавтор некоторых песен.
Валерий Кипелов (1958 г.), советский и российский рок-музыкант, певец, автор песен, солист ансамбля «Лейся, песня», групп «Ария» и «Кипелов».
Евгений Дворжецкий (1960 — 1999), актёр театра и кино, заслуженный артист России.
Хулио Сесар Чавес (1962 г.), мексиканский боксёр.
Александр Домогаров (1963 г.), российский актёр театра и кино, народный артист РФ.
Кристи Ямагучи (1971 г.), американская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании.
Эмиль Хегле Свендсен (1985 г.), норвежский биатлонист, 4-кратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира.
Хамес Родригес (1991 г.), колумбийский футболист.
Народные приметы.
Коли дождь на Петров день, то сенокос будет мокрый. На св. Петра дождь — жито как хвощ. На св. Петра дождь — урожай нехудой, два дождя — хороший; три — богатый. Если кукушка перед Петром перестает куковать, то будет осень холодная и ранняя зима; если кукушка кукует на Петра, то осень будет теплая, а зима до 1 ноября станет. Если кукушка перестанет куковать за неделю или две до Петра, то лето будет урожайное и спокойное. Если кукушка перестала куковать задолго до Петрова дня — снег выпадет в конце ноября. Листья на березах желтеют — к раннему листопаду. На Петра один дождь — урожай неплохой, если два — урожай хороший, а три — богатый. Если Петр с Павлом плачут, так люди через неделю Солнца не увидят. Если на Петра дождь, то на Новый год будет сильная метель. Жаворонок летит высоко и долго поет — к вёдру. Вода в водоемах скоро загнивает — к сырой погоде. Ил в прудах поднимается со дна на поверхность — дождь будет через 2−3 дня. После дождя вода не охлаждается, а как будто теплеет — к продолжительному ненастью. Луна зеленоватых тонов — к засухе. Сильный вихрь — перед проливным дождем. Цветки мальвы в солнечный день сложили свои лепесточки плотно, словно увяли, — будет дождь. Ясно на Петров день — год будет хорошим. Сильный дождь с грозой — к большому урожаю. Но эта примета также предвещает плохой сенокос. После Петрова дня поет соловей — зима начнется в октябре. День особенно жаркий — к морозу на Рождество. Много росы утром — к жаркой погоде. Нет росы — к дождю. Облака плывут против ветра — к дождю. День ясный — к теплому лету. Холодно на улице — к неурожаю. Если в Петровки рыбак собрался на рыбалку, он никому не должен говорить о своих планах, а то клевать не будет. Пренебречь приглашением в гости в Петров день — к разладу в семье. Полотенце, подаренное в Петровки, считается сильным оберегом для дома и семьи.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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