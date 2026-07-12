12 июля в календаре: день рыбака, фотографа и дeнь пaмяти aпocтoлoв Пeтpa и Пaвлa

Коли дождь на Петров день, то сенокос будет мокрый. На св. Петра дождь — жито как хвощ. На св. Петра дождь — урожай нехудой, два дождя — хороший; три — богатый. Если кукушка перед Петром перестает куковать, то будет осень холодная и ранняя зима; если кукушка кукует на Петра, то осень будет теплая, а зима до 1 ноября станет. Если кукушка перестанет куковать за неделю или две до Петра, то лето будет урожайное и спокойное. Если кукушка перестала куковать задолго до Петрова дня — снег выпадет в конце ноября. Листья на березах желтеют — к раннему листопаду. На Петра один дождь — урожай неплохой, если два — урожай хороший, а три — богатый. Если Петр с Павлом плачут, так люди через неделю Солнца не увидят. Если на Петра дождь, то на Новый год будет сильная метель. Жаворонок летит высоко и долго поет — к вёдру. Вода в водоемах скоро загнивает — к сырой погоде. Ил в прудах поднимается со дна на поверхность — дождь будет через 2−3 дня. После дождя вода не охлаждается, а как будто теплеет — к продолжительному ненастью. Луна зеленоватых тонов — к засухе. Сильный вихрь — перед проливным дождем. Цветки мальвы в солнечный день сложили свои лепесточки плотно, словно увяли, — будет дождь. Ясно на Петров день — год будет хорошим. Сильный дождь с грозой — к большому урожаю. Но эта примета также предвещает плохой сенокос. После Петрова дня поет соловей — зима начнется в октябре. День особенно жаркий — к морозу на Рождество. Много росы утром — к жаркой погоде. Нет росы — к дождю. Облака плывут против ветра — к дождю. День ясный — к теплому лету. Холодно на улице — к неурожаю. Если в Петровки рыбак собрался на рыбалку, он никому не должен говорить о своих планах, а то клевать не будет. Пренебречь приглашением в гости в Петров день — к разладу в семье. Полотенце, подаренное в Петровки, считается сильным оберегом для дома и семьи.