114 тысяч жителей Хабаровского края получают льготные лекарства

Льготные лекарства предоставляют аптечный склад Дальневосточного центра лекарственного обеспечения и 61 государственная аптека. Всего в крае получают льготные лекарства 114 тысяч человек. По поручению губернатора Дмитрия Демешина в регионе внедряются современные цифровые инструменты по управлению лекарственными запасами. Например, уже сейчас действует специальная система контроля остатков лекарств, в которой в режиме реального времени работают врачи и сотрудники аптек. Также ведется разработка единой цифровой платформы, которая позволит детально отслеживать потребности льготников в препаратах, контролировать выписку и отпуск лекарств, а также своевременно планировать закупки и выявлять потенциальный дефицит. «Мы уже приступили к созданию платформы и продолжаем ее разрабатывать, чтобы она была максимально удобной и полезной. Наша задача — объединить все информационные потоки в единую систему, которая позволит оперативно видеть полную картину по каждому пациенту и каждому препарату. Мы делаем все, чтобы система была прозрачной и помогала вовремя обеспечивать людей необходимыми лекарствами», — отметили в краевом минздраве. В этом году на приобретение лекарств по федеральным и региональным программам выделили более 1,8 млрд рублей. Так, за последний период обслужили уже более 161 тысячи льготных рецептов, а общая стоимость отпущенных препаратов превысила 1,2 млрд рублей.