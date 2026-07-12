КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива

Корпус стражей исламской революции заявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства Соединённых Штатов, информирует Press TV.
«Ормузский пролив закрыт до дальнейшего распоряжения до окончания вмешательства США в регионе, ни одному судну не будет разрешено пройти», — говорится в сообщении.
Напомним, военные США начали серию мощных ударов по территории Ирана. По информации СМИ, взрывы прогремели в городах Сирик, Бендер-Аббас и на острове Кешм. В Пентагоне заявили, что речь идёт об «ответе на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».
В ответ Иран нанёс удары по военным объектам США.
По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.