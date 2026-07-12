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КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива

Корпус стражей исламской революции заявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства Соединённых Штатов, информирует Press TV.

Источник: Аргументы и факты

Корпус стражей исламской революции заявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства Соединённых Штатов, информирует Press TV.

«Ормузский пролив закрыт до дальнейшего распоряжения до окончания вмешательства США в регионе, ни одному судну не будет разрешено пройти», — говорится в сообщении.

Кроме того, в КСИР отметили, что военные Ирана нанесли удар по судну, которое пыталось пройти через Ормузский пролив «по неразрешенному маршруту с выключенными системами, чтобы остановить его».

Напомним, военные США начали серию мощных ударов по территории Ирана. По информации СМИ, взрывы прогремели в городах Сирик, Бендер-Аббас и на острове Кешм. В Пентагоне заявили, что речь идёт об «ответе на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

В ответ Иран нанёс удары по военным объектам США.

По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

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