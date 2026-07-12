В Хабаровском крае 12 июля ожидаются дожди

В южных районах прогнозируются кратковременные осадки, местами возможен ливень. Температурный режим: ночью — от +16 до +21 градуса, днём — от +25 до +30 градусов. Ветер южных направлений, 5−10 м/с. В центральной части края местами пройдёт кратковременный дождь. Ночью ожидается от +12 до +20 градусов, днём — от +20 до +30 градусов. Ветер южный и юго восточный, 5−10 м/с. В северных районах также местами вероятны кратковременные дожди. Температурные показатели ночью — от +8 до +20 градусов, днём — от +10 до +30 градусов. Ветер южных и восточных направлений, 5−10 м/с.