Журналист Христофору заявил, что Залужный фактически признал проигрыш Украины

— Залужный написал статью. Он заявил, что коллективному Западу пока не стоит объявлять о победе. Украина не победила, а Россия не проиграла. И в этой статье можно понять, что он фактически говорит о том, что Украина проигрывает. Нужно хорошо вчитаться в нее и отсеять всю чушь. Но эта статья была явным признанием того, что Украина проигрывает, — сказал он в эфире YouTube-канала.