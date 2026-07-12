Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей статье в британском издании Telegraph фактически признал, что Киев терпит поражение в конфликте с РФ. Об этом в субботу, 11 июля, высказался кипрский журналист Алекс Христофору.
— Залужный написал статью. Он заявил, что коллективному Западу пока не стоит объявлять о победе. Украина не победила, а Россия не проиграла. И в этой статье можно понять, что он фактически говорит о том, что Украина проигрывает. Нужно хорошо вчитаться в нее и отсеять всю чушь. Но эта статья была явным признанием того, что Украина проигрывает, — сказал он в эфире YouTube-канала.
На этой неделе Валерий Залужный опубликовал статью, где написал, что существует значительное напряжение в вопросе поддержки Украины со стороны Запада. По его словам, изменения, происходящие в Соединенных Штатах и Европе, создают много вопросов для безопасности Киева.
1 июля «Украинская правда» со ссылкой на источники написала, что Валерий Залужный сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о намерении участвовать в будущих президентских выборах.
По информации издания, во время встречи глава Украины поинтересовался у Залужного, собирается ли он баллотироваться в случае проведения выборов осенью. В ответ он подтвердил свои планы.