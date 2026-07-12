Раскрыто, почему банки не дают в долг без кредитной истории

По словам Белянчиковой, отсутствие истории не является негативным фактором, но банк не может оценить платежное поведение клиента, что делает его «котом в мешке». Кроме того, нулевая история может быть маркером для антифрод-систем, выявляющих «дропов» — подставных лиц для мошеннических схем.