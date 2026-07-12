Раскрыто, почему банки не дают в долг без кредитной истории

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Отсутствие кредитной истории — одна из частых причин отказа в кредите, даже при хорошем доходе. О том, почему банки не доверяют заемщикам без «кредитного досье», агентству «Прайм» рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
«При отсутствии кредитной истории модель генерирует не “отрицательный”, а нулевой результат: вероятность дефолта признается неизвестной. В условиях, когда банк обязан управлять рисками, неизвестная вероятность приравнивается к средней или высокой», — пояснила эксперт.
По словам Белянчиковой, отсутствие истории не является негативным фактором, но банк не может оценить платежное поведение клиента, что делает его «котом в мешке». Кроме того, нулевая история может быть маркером для антифрод-систем, выявляющих «дропов» — подставных лиц для мошеннических схем.
Чтобы сформировать положительную историю, эксперты советуют начать с кредитной карты с небольшим лимитом или товарной рассрочки. После 4−6 месяцев регулярных платежей шансы на получение крупного кредита значительно возрастают, заключила Белянчикова.