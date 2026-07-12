Стало известно, когда наступит сокращённая рабочая неделя

Следующая короткая рабочая неделя в четыре дня придется на начало ноября в связи с праздником 4 ноября. Об этом напомнила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.
«В июле, августе, сентябре, октябре нет государственных праздников, поэтому график работы остается обычным. В ноябре будет короткая рабочая неделя из-за празднования Дня народного единства 4 ноября», — пояснила она для ТАСС.
Праздник приходится на среду, и этот день объявлен выходным. Как пояснила Рогалева, рабочий день накануне, 3 ноября, будет сокращен на час.
Напомним, что в июле для россиян предусмотрены 23 рабочих дня и восемь выходных.
В 2027 году при пятидневной рабочей неделе в России будет 247 рабочих дней. При этом общее число выходных и праздничных дней в следующем году достигнет 118.