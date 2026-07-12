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SpaceX анонсировала 13-й испытательный полет Starship

Он состоится 16 июля, сообщили в компании.

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX намерена провести 16 июля новый испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship.

«13-й испытательный полет Starship ожидается в четверг, 16 июля», — говорится в публикации на странице компании в X.

Как ожидается, полет продлится около часа. За это время компания планирует вывести из отсека корабля 20 спутников системы связи V3 Starlink. Шесть спутников компании будут следить за состоянием теплозащитного экрана прототипа.

Прошлый испытательный старт состоялся в мае. Тогда компания запустила в полет Starship S39, ставший первым представителем третьего поколения V3 ракет SpaceX. Корабль взорвался после приводнения. SpaceX заявила, что ее специалисты внесли необходимые изменения в программное обеспечение и устранили проблемы, выявленные в ходе 12-го полета.

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