Грязные деньги и курорт зятя Трампа: прокуратура заморозила €110 млн

Прокуратура заморозила около 110 миллионов евро, связанных со сделкой по продаже земельного участка в Албании, который планировалось использовать для строительства курорта, ассоциируемого с Джаредом Кушнером — зятем президента США Дональда Трампа. Как передает Reuters, продавца земли Артура Шеху подозревают в подделке документов и отмывании денег.
По данным албанского агентства по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, Шеху и его сообщники могли использовать подложные бумаги для подтверждения права собственности на землю, чтобы легализовать доходы от наркотрафика. Следствие заморозило средства от сделки на счету нотариуса.
Защита бизнесмена категорически отвергает обвинения. Адвокат Куйтим Какрани заявил, что обвинения являются абсолютно ложными, а его клиент не имеет никакого отношения к подделкам или наркотикам. По словам адвоката, семья Шеху владеет этими землями со времен Османской империи. Сам бизнесмен, проживающий в Майами, также отрицает все претензии.
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