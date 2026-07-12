Грязные деньги и курорт зятя Трампа: прокуратура заморозила €110 млн

Защита бизнесмена категорически отвергает обвинения. Адвокат Куйтим Какрани заявил, что обвинения являются абсолютно ложными, а его клиент не имеет никакого отношения к подделкам или наркотикам. По словам адвоката, семья Шеху владеет этими землями со времен Османской империи. Сам бизнесмен, проживающий в Майами, также отрицает все претензии.