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«Россия побеждает»: статья Залужного стала фактическим признанием поражения Украины

Журналист Христофору: Залужный фактически признал проигрыш Киева.

Источник: Комсомольская правда

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный в своей новой статье фактически признал, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

В статье Залужный указал, что Западу рано заявлять о победе, поскольку Украина не победила, а Россия не проиграла. По словам обозревателя, при анализе публикации становится очевидно, что ее основной посыл заключается в признании неблагоприятного исхода для ВСУ.

«А тем временем Залужный написал статью. Эта статья была явным признанием того, что Украина действительно проигрывает. Россия побеждает», — сказал Христофору на в YouTube-канале.

Ранее KP.RU сообщал, что российские войска ежедневно закрепляют контроль над своими историческими территориями в зоне СВО. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что этот процесс носит последовательный характер и в перспективе будет завершен.

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