Самолёты ВВС США подняты в воздух над Оманским заливом

КСИР накануне объявил о закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не прекратят вмешательство в дела Ирана. Кроме того, военно-морские силы КСИР после нескольких предупредительных выстрелов принудительно остановили одно из судов, пытавшееся пройти по несанкционированному маршруту.