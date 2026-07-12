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Самолёты ВВС США подняты в воздух над Оманским заливом

Американская авиация поднята в воздух на фоне обострения конфликта с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Самолеты ВВС США подняты в воздух над Оманским заливом и прилегающими территориями. Причиной послужило очередное обострение конфликта между США и Ираном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

В небе сейчас находятся как минимум три заправщика — два Boeing KC-135R Stratotanker и один Boeing KC-46A Pegasus. Также в регионе зафиксирован самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry.

По заявлению CENTCOM, США нанесли очередные удары по 80−90 иранским военным объектам. В Вашингтоне подчеркнули, что это стало реакцией на «нападения на торговые суда в Ормузском проливе».

КСИР накануне объявил о закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не прекратят вмешательство в дела Ирана. Кроме того, военно-морские силы КСИР после нескольких предупредительных выстрелов принудительно остановили одно из судов, пытавшееся пройти по несанкционированному маршруту.

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