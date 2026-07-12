Самолёты ВВС США подняты в воздух над Оманским заливом

Самолеты ВВС США подняты в воздух над Оманским заливом и прилегающими территориями. Причиной послужило очередное обострение конфликта между США и Ираном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полетные данные.
В небе сейчас находятся как минимум три заправщика — два Boeing KC-135R Stratotanker и один Boeing KC-46A Pegasus. Также в регионе зафиксирован самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry.
По заявлению CENTCOM, США нанесли очередные удары по 80−90 иранским военным объектам. В Вашингтоне подчеркнули, что это стало реакцией на «нападения на торговые суда в Ормузском проливе».