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Кениец Ваньоньи побил мировой рекорд в беге на километр

Кенийский бегун побил рекорд в беге на километр, установленный 27 лет назад.

Источник: Аргументы и факты

Кенийский легкоатлет Эммануэл Ваньоньи установил новый мировой рекорд в беге на дистанции один километр. Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 11,83 секунды, превзойдя прежнее достижение, которое держалось почти три десятилетия.

Предыдущий рекорд принадлежал его соотечественнику Ноа Нгени, показавшему результат 2 минуты 11,96 секунды 27 лет назад. Новое достижение позволило Ваньоньи войти в историю мировой легкой атлетики.

21-летний бегун уже имеет внушительный список спортивных успехов. Он является олимпийским чемпионом, а также обладателем титула чемпиона мира в беге на 800 метров, продолжая подтверждать статус одного из сильнейших средневиков планеты.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович вошел в историю, став третьим спортсменом, сумевшим 15 раз достигнуть полуфинала на одном из турниров Большого шлема.