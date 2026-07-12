Кениец Ваньоньи побил мировой рекорд в беге на километр

Кенийский легкоатлет Эммануэл Ваньоньи установил новый мировой рекорд в беге на дистанции один километр. Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 11,83 секунды, превзойдя прежнее достижение, которое держалось почти три десятилетия.
Предыдущий рекорд принадлежал его соотечественнику Ноа Нгени, показавшему результат 2 минуты 11,96 секунды 27 лет назад. Новое достижение позволило Ваньоньи войти в историю мировой легкой атлетики.
21-летний бегун уже имеет внушительный список спортивных успехов. Он является олимпийским чемпионом, а также обладателем титула чемпиона мира в беге на 800 метров, продолжая подтверждать статус одного из сильнейших средневиков планеты.
Ранее сербский теннисист Новак Джокович вошел в историю, став третьим спортсменом, сумевшим 15 раз достигнуть полуфинала на одном из турниров Большого шлема.