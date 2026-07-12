Бывший футболист сборной Аргентины Антонио Раттин умер в возрасте 89 лет

В 1966 году в матче команды Англии Раттин был удалён немецким арбитром Рудольфом Крайтляйном за «грубые высказывания». При этом футболист отказался немедленно покинуть поле, по его словам, он не понял объяснений Крайтляйна, который не говорил на испанском языке.