Бывший футболист сборной Аргентины Антонио Раттин умер в возрасте 89 лет

На 90-м году жизни скончался футболист Антонио Раттин, говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации футбола Аргентины.
Раттин выступал за ФК «Бока Хуниорс». В составе футбольного клуба он четыре раза выигрывал чемпионат Аргентины. Кроме того, он выступал за сборную Аргентины. Полузащитник принимал участие в чемпионатах мира в 1962 и 1966 годах.
В 1966 году в матче команды Англии Раттин был удалён немецким арбитром Рудольфом Крайтляйном за «грубые высказывания». При этом футболист отказался немедленно покинуть поле, по его словам, он не понял объяснений Крайтляйна, который не говорил на испанском языке.
В результате Раттин сел на красную ковровую дорожку, которая была предусмотрена для королевы Британии Елизаветы II. По одной из версий, это случай стал причиной введения жёлтых и красных карточек в футболе.
Напомним, по данным Soccer Laduma, в возрасте 25 лет ушел из жизни полузащитник южноафриканского футбольного клуба «Мамелоди Сандаунс» и сборной Южно-Африканской Республики Джейден Адамс.