Задержанный рейс Владивосток-Шанхай улетит через двое суток из-за погоды

В международном аэропорту Владивостока сложилась непростая ситуация для пассажиров, ожидающих вылета в Китай. Рейс по маршруту Владивосток-Шанхай, который был запланирован на вечер 11 июля, задержали из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения. По последним данным, самолет должен отправиться только 13 июля в 2:45 ночи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
О переносе времени вылета пассажиров предупредили заранее, чтобы люди могли скорректировать свои планы. Авиакомпания уже организовала все обязательные услуги, которые полагаются по федеральным авиационным правилам: питание и размещение в гостинице для тех, кто не может самостоятельно добраться до дома. Подробности о том, какие именно отели предоставлены, пассажирам сообщают в аэропорту.
Приморская транспортная прокуратура держит ситуацию на особом контроле и проверяет, не нарушаются ли права путешественников. На данный момент жалоб от граждан в надзорное ведомство не поступало. Однако если кто-то из пассажиров считает свои законные интересы нарушенными, он может обратиться к дежурному прокурору по телефонам: 8950−290−7033 (Приморская транспортная прокуратура) или 8924−201−5760 (Дальневосточная транспортная прокуратура).