Задержанный рейс Владивосток-Шанхай улетит через двое суток из-за погоды

О переносе времени вылета пассажиров предупредили заранее, чтобы люди могли скорректировать свои планы. Авиакомпания уже организовала все обязательные услуги, которые полагаются по федеральным авиационным правилам: питание и размещение в гостинице для тех, кто не может самостоятельно добраться до дома. Подробности о том, какие именно отели предоставлены, пассажирам сообщают в аэропорту.