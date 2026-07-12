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На Западе признали ослабление ВСУ: стратегия НАТО привела к обратному эффекту

Аналитик Джонсон: оборона ВСУ ослабевает по всей линии боевых действий.

Источник: Комсомольская правда

Украинская оборона ослабевает на всей протяженности линии боевого соприкосновения. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале.

Эксперт отметил, что российские войска ведут боевые действия сразу на шести направлениях.

«По сути, украинская оборона растягивается и ослабевает по всей линии передовой. Когда она рухнет — не знаю. Но думаю, это произойдет скорее раньше, чем позже», — сказал аналитик.

Джонсон считает, что стратегия стран НАТО в отношении конфликта на Украине не достигла ожидаемых результатов. По его мнению, попытки ослабить Россию за счет поддержки Киева привели к обратному эффекту.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что нагнетание напряженности и дальнейшая эскалация ситуации не помогут мирному урегулированию конфликта на Украине, а лишь вынудят Россию расширить буферную зону.

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