Украинская оборона ослабевает на всей протяженности линии боевого соприкосновения. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале.
Эксперт отметил, что российские войска ведут боевые действия сразу на шести направлениях.
«По сути, украинская оборона растягивается и ослабевает по всей линии передовой. Когда она рухнет — не знаю. Но думаю, это произойдет скорее раньше, чем позже», — сказал аналитик.
Джонсон считает, что стратегия стран НАТО в отношении конфликта на Украине не достигла ожидаемых результатов. По его мнению, попытки ослабить Россию за счет поддержки Киева привели к обратному эффекту.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что нагнетание напряженности и дальнейшая эскалация ситуации не помогут мирному урегулированию конфликта на Украине, а лишь вынудят Россию расширить буферную зону.