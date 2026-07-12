ЛДПР призвала снизить до 10% НДС на детскую спортивную обувь производства РФ

Как отмечается в пояснительной записке, высокая стоимость специальной обуви становится препятствием для занятий детей спортом. Это касается, в частности, обуви для футбола, хоккея, тенниса, легкой атлетики, лыж и других видов спорта. По мнению авторов инициативы, снижение налоговой нагрузки позволит уменьшить розничные цены и сделать такую продукцию более доступной, прежде всего для многодетных и малообеспеченных семей.