ЛДПР призвала снизить до 10% НДС на детскую спортивную обувь производства РФ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработали законопроект, которым предлагается снизить до 10% ставку НДС на детскую спортивную обувь российского производства. Документ, направленный на отзыв в правительство РФ, есть в распоряжении ТАСС.
Поправки предлагается внести в статью 164 Налогового кодекса РФ. Сейчас льготная ставка НДС распространяется на детскую обувь, однако спортивная обувь из этого перечня исключена. В результате детская специализированная спортивная обувь облагается налогом по общей ставке, которая с 1 января составляет 22%. «ЛДПР предлагает распространить на данную категорию товаров российского производства пониженную ставку НДС в размере 10%», — сказал ТАСС Слуцкий.
Как отмечается в пояснительной записке, высокая стоимость специальной обуви становится препятствием для занятий детей спортом. Это касается, в частности, обуви для футбола, хоккея, тенниса, легкой атлетики, лыж и других видов спорта. По мнению авторов инициативы, снижение налоговой нагрузки позволит уменьшить розничные цены и сделать такую продукцию более доступной, прежде всего для многодетных и малообеспеченных семей.
Разработчики законопроекта считают, что мера будет способствовать развитию отечественного производства, созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности российских предприятий.