Демешин поздравил рыбаков Хабаровского края с праздником

В поздравлении глава региона рассказал о нескольких династиях. В Охотском районе на предприятии трудится семья Филоненко: Евгений Иванович работает главным механиком, его дети Марина и Андрей входят в руководящий состав, а внук Евгений, студент морского рыбопромышленного колледжа, во время каникул пришёл на обработку рыбы и морепродуктов. В Ванинском районе дело Давыда Фукса, который полвека возглавлял артель имени 50 лет Октября, продолжают его сыновья и внук.