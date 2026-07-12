Демешин поздравил рыбаков Хабаровского края с праздником

Губернатор Дмитрий Демешин поздравил жителей Хабаровского края с Днём рыбака. В праздничной речи, опубликованной в его личном MAX-канале, глава края отметил вклад работников отрасли в экономику региона, продовольственную безопасность страны и сохранение трудовых династий.
«Хабаровский край — рыбный регион. Мы занимаем лидирующие позиции в масштабах страны: 4-е место по вылову, 5-е — по переработке», — написал Дмитрий Демешин.
Губернатор подчеркнул, что предприятия рыбной отрасли формируют около 4% валового регионального продукта. За этими показателями стоят люди особой закалки — экипажи, переработчики, механики, учёные, наставники и целые семьи, для которых работа в рыбохозяйственном комплексе стала делом жизни.
В поздравлении глава региона рассказал о нескольких династиях. В Охотском районе на предприятии трудится семья Филоненко: Евгений Иванович работает главным механиком, его дети Марина и Андрей входят в руководящий состав, а внук Евгений, студент морского рыбопромышленного колледжа, во время каникул пришёл на обработку рыбы и морепродуктов. В Ванинском районе дело Давыда Фукса, который полвека возглавлял артель имени 50 лет Октября, продолжают его сыновья и внук.
Отдельно Демешин отметил династию Бисанич-Калчугиных с общей трудовой биографией в 200 лет, а также команду капитан-директора траулера «Пётр I» Александра Бухинника. Его экипаж установил мировой рекорд по вылову скумбрии и иваси — 87 297 тонн.
«Благодарю каждого за самоотверженность, бережное отношение к ресурсам и верность профессии. Желаю вам крепкого здоровья, океанской удачи, а семьям — тепла и благополучия. Пусть каждый рейс приносит богатый улов, а на берегу вас всегда ждут родные!» — пожелал губернатор.