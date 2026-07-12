Press TV: Взрывы прогремели в Бушере и Ассалуйе в Иране

Звуки нескольких взрывов были слышны в городах Бушер и Ассаллуйе. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.
8 июля в южном иранском портовом городе Бендер-Аббас также были зафиксированы взрывы. Корпус стражей исламской революции проинформировал о приведении в действие средств ПВО.
Востоковед Борис Долгов считает, что в конфликте США и Ирана сложилась ситуация «ни мира, ни войны».
Президент США Дональд Трамп приказал нанести по Ирану удары невиданной силы в случае, если с ним самим произойдет что-либо. Ранее американский лидер заявил о якобы существующих у иранской стороны планах совершить на него покушение.
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Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше