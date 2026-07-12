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Press TV: Взрывы прогремели в Бушере и Ассалуйе в Иране

Взрывы слышны в двух иранских городах.

Источник: Комсомольская правда

Звуки нескольких взрывов были слышны в городах Бушер и Ассаллуйе. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

8 июля в южном иранском портовом городе Бендер-Аббас также были зафиксированы взрывы. Корпус стражей исламской революции проинформировал о приведении в действие средств ПВО.

Кроме этого, 9 июля американские военные нанесли удары по территории Ирана. Центральное командование США сообщило о поражении десятков военных объектов, включая системы ПВО, склады ракет и беспилотников, военно-морские цели и логистическую инфраструктуру.

Востоковед Борис Долгов считает, что в конфликте США и Ирана сложилась ситуация «ни мира, ни войны».

Президент США Дональд Трамп приказал нанести по Ирану удары невиданной силы в случае, если с ним самим произойдет что-либо. Ранее американский лидер заявил о якобы существующих у иранской стороны планах совершить на него покушение.

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