Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у северных Курил

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в Охотском море в районе северной части Курильских островов. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Землетрясение магнитудой 5,2 с эпицентром в 289 километрах северо-западнее необитаемого острова Онекотан зарегистрировано в ночь на 12 июля», — сказала сейсмолог для РИА Новости.
Семенова уточнила, что очаг землетрясения располагался на глубине около 456 километров под морским дном. Жители Сахалина и Курильских островов колебаний не почувствовали. Угроза возникновения цунами не объявлялась.
Ранее KP.RU сообщал, что в Туве зарегистрировали два землетрясения с разницей всего четыре часа. Первые подземные толчки магнитудой 4,1 были зафиксированы на территории Тере-Хольского района. Второе землетрясение магнитудой 3 зарегистрировали на территории Овюрского района.