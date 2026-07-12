Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у северных Курил

Ранее KP.RU сообщал, что в Туве зарегистрировали два землетрясения с разницей всего четыре часа. Первые подземные толчки магнитудой 4,1 были зафиксированы на территории Тере-Хольского района. Второе землетрясение магнитудой 3 зарегистрировали на территории Овюрского района.