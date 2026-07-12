Англия обыграла Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ по футболу

Сборная Англии со счетом 2:1 обыграла команду Норвегии в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу. Англия стала третьим полуфиналистом ЧМ-2026.
Матч прошел на стадионе в Майами. В команде Норвегии отличился Андреас Шельдеруп (36-я минута). В сборной Англии оба гола забил Джуд Беллингем (45+2; 93). Еще один гол, забитый командой Норвегии на 57-й минуте, был отменен.
В полуфинале чемпионата мира сборная Англии выйдет на поле с победителем матча между Аргентиной и Швейцарией. Он начнется в 4:00 мск 12 июля.
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