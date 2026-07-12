В России меняют стандарты для «Скорой помощи»: чего ждать?

Он добавил, что специалист скорой помощи в чрезвычайных ситуациях обязан не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в больницу, но и оперативно принимать сложные клинические решения, оценивать состояние пострадавшего, определять тактику и маршрут госпитализации, а также действовать согласно актуальным клиническим рекомендациям.