В России меняют стандарты для «Скорой помощи»: чего ждать?

С 1 сентября в России вступает в силу новый профстандарт для врачей скорой помощи. Теперь они смогут оказывать помощь вне медицинских организаций в чрезвычайных ситуациях. Об этом РИА Новости сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
«Он [стандарт] отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи, но закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача», — сказал эксперт для РИА Новости.
Он добавил, что специалист скорой помощи в чрезвычайных ситуациях обязан не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в больницу, но и оперативно принимать сложные клинические решения, оценивать состояние пострадавшего, определять тактику и маршрут госпитализации, а также действовать согласно актуальным клиническим рекомендациям.
Кроме этого, с 1 сентября также вступают в силу новые правила реализации туристских продуктов. Туроператоров и турагентов обяжут информировать клиентов о возможных рисках, правилах въезда в страну и местных обычаях.