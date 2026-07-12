Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России меняют стандарты для «Скорой помощи»: чего ждать?

С 1 сентября врачи скорой помощи начнут работать по новому стандарту.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября в России вступает в силу новый профстандарт для врачей скорой помощи. Теперь они смогут оказывать помощь вне медицинских организаций в чрезвычайных ситуациях. Об этом РИА Новости сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

«Он [стандарт] отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи, но закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача», — сказал эксперт для РИА Новости.

Он добавил, что специалист скорой помощи в чрезвычайных ситуациях обязан не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в больницу, но и оперативно принимать сложные клинические решения, оценивать состояние пострадавшего, определять тактику и маршрут госпитализации, а также действовать согласно актуальным клиническим рекомендациям.

Кроме этого, с 1 сентября также вступают в силу новые правила реализации туристских продуктов. Туроператоров и турагентов обяжут информировать клиентов о возможных рисках, правилах въезда в страну и местных обычаях.