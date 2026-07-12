Юрист разъяснил, можно ли взять больничный, если не болеешь

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Работник может оформить больничный, даже будучи здоровым — если требуется уход за болеющим ребенком или иным членом семьи, напомнил читателям РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
«Листок нетрудоспособности (или больничный) выдается медицинской организацией чаще всего при заболевании или травме самого работника, которые препятствуют выполнению дальнейшей работы по состоянию здоровья», — отмечает юрист.
«Но есть исключение: работник оформляет больничный не в связи со своей болезнью, а в связи с болезнью или травмой ребенка (или иного члена семьи), за которым нужно осуществлять уход. В таком случае формально можно оформить больничный, если сам работник не болеет», — добавляет он.
Таким образом, уход может осуществляться не только за ребенком, которому требуется помощь. Больничный может быть выдан и в случае необходимости ухода за другими, взрослыми членами семьи — например супругом, родителями, бабушкой.