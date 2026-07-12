Юрист разъяснил, можно ли взять больничный, если не болеешь

«Но есть исключение: работник оформляет больничный не в связи со своей болезнью, а в связи с болезнью или травмой ребенка (или иного члена семьи), за которым нужно осуществлять уход. В таком случае формально можно оформить больничный, если сам работник не болеет», — добавляет он.