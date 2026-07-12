ВС США наносят удары по иранским целям в Ормузском проливе

Вооруженные силы США нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американскую администрацию.
Равид уточнил, что американская операция стала ответом на действия Корпуса стражей исламской революции, которые открыли огонь по судну в районе пролива.
Центральное командование ВС США позднее подтвердило проведение новой серии атак по территории Ирана.
Ранее КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до прекращения вмешательства США в ситуацию в Иране. Военно-морские силы исламской республики принудительно остановили одно из судов в акватории после нескольких предупредительных выстрелов.
Позже звуки взрывов были слышны в иранских городах. КСИР проинформировал о приведении в действие средств ПВО. В Бушере, Ассаллуйе и Бендер-Аббасе были зафиксированы взрывы.