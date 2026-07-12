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Хабаровчанам назвали главные признаки рыбы, заражённой паразитами

В жару риск особенно высок, поэтому важно не оставлять свежую рыбу на солнце и соблюдать правила обработки.

Жителям Хабаровского края напомнили, как правильно обращаться с уловом, чтобы рыба не стала причиной отравления или заражения паразитами. В жару риск особенно высок, поэтому важно не оставлять свежую рыбу на солнце и соблюдать правила обработки, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Специалисты советуют сразу после вылова оглушить, обескровить и выпотрошить рыбу. Внутренности быстрее всего становятся источником бактерий, а тепло ускоряет размножение микробов. По этой же причине улов нельзя долго держать в закрытой машине или в ведре под прямыми солнечными лучами.

Хранить свежую рыбу можно до суток в холодильнике при температуре от нуля до четырёх градусов. Если продукт планируют оставить надолго, его нужно отправить в морозилку. При минус 18 градусах рыбу рекомендуют выдерживать не меньше 20 суток, чтобы снизить риск заражения паразитами.

Особенно осторожно следует относиться к речной рыбе, в первую очередь к карповым. Её нужно хорошо проваривать или прожаривать не менее 15−20 минут. От сырой, слабосолёной и вяленой рыбы лучше отказаться: такие продукты могут быть опасны из-за риска описторхоза.

Перед приготовлением стоит оценить свежесть улова. У качественной рыбы прозрачные глаза, упругая мякоть и нормальный запах. Мутные глаза, слизь и неприятный запах — повод не рисковать. В Роспотребнадзоре также напоминают о гигиене: руки нужно мыть, а для сырой рыбы использовать отдельные ножи и доски. При тошноте, боли в животе, рвоте, диарее или температуре после еды следует обратиться к врачу.

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