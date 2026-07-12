Хабаровчанам назвали главные признаки рыбы, заражённой паразитами

Перед приготовлением стоит оценить свежесть улова. У качественной рыбы прозрачные глаза, упругая мякоть и нормальный запах. Мутные глаза, слизь и неприятный запах — повод не рисковать. В Роспотребнадзоре также напоминают о гигиене: руки нужно мыть, а для сырой рыбы использовать отдельные ножи и доски. При тошноте, боли в животе, рвоте, диарее или температуре после еды следует обратиться к врачу.