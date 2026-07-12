ТАСС: Родные украинских военных убили сержанта заградотряда ВСУ

11 июля сообщалось, что командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов покинул часть, из-за чего теперь его разыскивают правоохранители. В оперативном командовании «Север» подтвердили, что также были инициированы расследования по событиям с участием военнослужащих части. Речь идет об инциденте, в ходе которого 28 июня в Киевской области похитили двух братьев. Тела погибших уже найдены, по делу задержали девять бойцов 155-й бригады.