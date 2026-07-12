Родные украинских военных отомстили сержанту заградительного отряда ВСУ, убив его. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в российских силовых структурах.
— В Запорожской области родственники украинских бойцов отомстили украинскому националисту сержанту 44-й артиллерийской бригады С. Сапиги. Он находился в расчете заградительного отряда, — цитирует собеседника ТАСС.
Он рассказал, что сержант ВСУ был убит с особой жестокостью в одном из сел на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. При этом его личные вещи и имущество не исчезли.
Кроме того, супруга и дети Сапиги постоянно получают угрозы на телефоны, добавил собеседник агентства.
11 июля сообщалось, что командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов покинул часть, из-за чего теперь его разыскивают правоохранители. В оперативном командовании «Север» подтвердили, что также были инициированы расследования по событиям с участием военнослужащих части. Речь идет об инциденте, в ходе которого 28 июня в Киевской области похитили двух братьев. Тела погибших уже найдены, по делу задержали девять бойцов 155-й бригады.