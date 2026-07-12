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Минпросвещения установило возможные сюжеты для детских компьютерных игр

Министерство рекомендует выбирать обучающие, спасательные или развивающие сюжеты.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ в случае допуска детей к компьютерным играм рекомендует выбирать обучающие, спасательные или развивающие сюжеты. Это следует из письма министерства, которое есть в распоряжении ТАСС.

Минпросвещения направило в регионы письмо с актуализированными методическими рекомендациями по регулированию вопросов, связанных с использованием цифровых технологий несовершеннолетними в зависимости от их возраста.

«В случае допуска к мобильным и компьютерным играм отдавать предпочтение обучающим, спасательным или развивающим сюжетам, предварительно проверенным на безопасность», — говорится в документе.