Сборная Англии в четвёртый раз вышла в полуфинал ЧМ, обыграв Норвегию

Англичане в четвёртый раз в истории сыграют в полуфинале чемпионатов мира — ранее они дважды финишировали четвёртыми (1990, 2018) и один раз становились чемпионами (1966). Норвежцы впервые в истории дошли до четвертьфинала мирового первенства. В полуфинале сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина — Швейцария, матч которой пройдёт в ночь на 12 июля. Игра с участием англичан состоится 15 июля.