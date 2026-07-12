Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕАО из-за нарушений испытательного срока женщине дали реальный срок

Жительнице Биробиджана суд заменил условное осуждение на реальное отбытие наказания.

Источник: Комсомольская правда

Жительнице Биробиджана суд заменил условное осуждение на реальное отбытие наказания. В ходе испытательного срока осуждённая неоднократно привлекалась к административной ответственности. Прокурор поддержал представление уголовно исполнительной инспекции об отмене условного осуждения, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Суд рассмотрел материалы представления и удовлетворил его в полном объёме. Женщине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru