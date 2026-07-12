Специалисты РПН вернулись из Уганды в связи со стабилизацией ситуации с Эболой

«В настоящее время в Республике Уганда эпидемиологическая ситуация стабильна. По последним данным, число новых случаев заражения лихорадкой Эбола не регистрируется почти три недели. В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в Уганде специалисты Роспотребнадзора вернулись в Россию, однако ведомство продолжает поддерживать тесное взаимодействие и оставаться на постоянной связи с угандийскими коллегами, которые в ходе ликвидации вспышки продемонстрировали необходимые умения и навыки при проведении противоэпидемических мероприятий в столь непростой ситуации», — говорится в сообщении.