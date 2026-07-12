Специалисты РПН вернулись из Уганды в связи со стабилизацией ситуации с Эболой

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники Роспотребнадзора (РПН) вернулись с гуманитарной миссии в Уганде в связи со стабилизацией ситуации с Эболой в республике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
«В настоящее время в Республике Уганда эпидемиологическая ситуация стабильна. По последним данным, число новых случаев заражения лихорадкой Эбола не регистрируется почти три недели. В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в Уганде специалисты Роспотребнадзора вернулись в Россию, однако ведомство продолжает поддерживать тесное взаимодействие и оставаться на постоянной связи с угандийскими коллегами, которые в ходе ликвидации вспышки продемонстрировали необходимые умения и навыки при проведении противоэпидемических мероприятий в столь непростой ситуации», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что успех совместной работы был обеспечен эффективным использованием передовых мобильных лабораторий, переданных российской стороной, а также применением угандийскими специалистами знаний, полученных ими ранее во время обучения в России.