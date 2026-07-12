Россияне в 2026 году реже стали болеть конго-крымской лихорадкой

«Количество случаев Конго-крымской лихорадки, как правило, демонстрирует сезонный характер, с пиком заболеваемости в теплое время года, когда активность клещей наиболее высока. В текущем году заболеваемость Конго-крымской лихорадкой ниже среднемноголетнего уровня и меньше, чем в 2025 году», — говорится в сообщении.