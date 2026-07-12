Спина расплачивается за это годами: Пять привычек, которые убивают здоровье позвоночника

Ранее Life.ru писал, что из-за сидячей работы и постоянного наклона головы к экрану боли в спине сегодня беспокоят не только пенсионеров, но и сорокалетних. Многие покупают аппликаторы Кузнецова или Ляпко, надеясь облегчить состояние. Но научных доказательств их эффективности нет. Врачи не рекомендуют полагаться на эти коврики как на единственный метод лечения. При болях в спине важно обратиться к специалисту. Он назначит комплексный подход: лечебную физкультуру, корректировку рабочего места и, при необходимости, медикаментозное лечение противовоспалительными средствами.