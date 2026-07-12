Как здоровым россиянам можно оформить больничный: названы условия

Оформить больничный можно не только при собственной болезни, но и в случае необходимости ухода за заболевшим родственником. Об этом заявил юрист Александр Южалин.
Эксперт уточнил, что обычно больничный выдается сотруднику при заболевании или травме, из-за которых он не может выполнять рабочие обязанности.
«Но есть исключение: работник оформляет больничный не в связи со своей болезнью, а в связи с болезнью или травмой ребенка (или иного члена семьи), за которым нужно осуществлять уход», — сказал Южалин для РИА Новости.
Ранее KP.RU сообщал, что работодатель вправе уволить сотрудника за сон на рабочем месте, только если это нарушение не первое. Юрист Рината Шайдуллина отметила, что обеденный перерыв сотрудник может использовать по своему усмотрению, в том числе для сна.